Nike Air Max Dawn 女子运动鞋以运动风为基调，融蕴复古风格与时尚细节，彰显新潮型格。粗犷的缝线细节搭配灵感源自酒椰叶纤维的纹理设计，令此款夏日焕新之作散发甜蜜的海滨气息。简约百搭，舒适非凡，任你随心穿搭不出错。

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