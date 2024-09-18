Nike Air Max Dawn

女子运动鞋

¥849

Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用匠心设计，演绎运动风范，让你迎接美好的一天。 合成材质搭配柔软织物，彰显复古格调；泡绵中底结合 Air Max 缓震配置，塑就柔软迈步体验。 光泽感金属色耐克勾标志，增添时尚魅力。

  • 显示颜色： 卡其绿/幻影灰白/白色/金属银
  • 款式： FZ4239-300

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