 
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋 - 白色/幻影灰白/白色/巴洛克棕

Nike Air Max Dawn

女子运动鞋

36% 折让

按重量计算，Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用部分再生材料制成，尽显复古风范。织物材料，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。


  • 显示颜色： 白色/幻影灰白/白色/巴洛克棕
  • 款式： DC4068-102

Nike Air Max Dawn

36% 折让

复古风范

按重量计算，Nike Air Max Dawn 女子运动鞋采用部分再生材料制成，尽显复古风范。织物材料，将复古跑步风范与新颖细节巧妙糅合。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。

其他细节

  • 设计线条沿袭经典人气外观，呈现出众运动风范
  • 鞋底加入 Air Max 缓震技术，巧搭复古药丸形状窗口和柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
  • 外底搭配波浪形底纹，塑就出色抓地力和耐穿性

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 后跟夹
  • 显示颜色： 白色/幻影灰白/白色/巴洛克棕
  • 款式： DC4068-102

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。