Nike Air Max Dawn

¥719 ¥849 15% 折让

复古风范，演绎经典

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用耐穿材料，融入匠心设计，彰显运动风范。柔软合成翻毛皮搭配透气织物材料，将复古跑步风范与时尚设计巧妙糅合。柔软泡绵中底紧贴后跟部位，带来出众能量回馈；外底底纹塑就非凡抓地力。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。