穿上舒适经典的 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，迈入时尚新纪元。 该鞋款设计灵感源自田径运动，将复古跑步美学与大地中性色调、花卉装饰和出众配色巧妙结合，塑就集复古风格与时尚格调于一体的运动风范。 搭载 Max Air 缓震配置，让你迎接美好的一天。

显示颜色： 椰奶色/化石灰/神秘深海蓝/小径红

款式： DV1487-162