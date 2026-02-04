Nike Air Max Dawn

¥809 ¥899 10% 折让

穿上 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，打造出众型格，迎接美好的一天。利落鞋面采用柔软翻毛皮和透气织物匠心制成，尽显运动风范。设计线条沿袭经典人气外观，搭配刺绣设计耐克勾勾标志，焕新演绎 Nike 经典鞋款。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。