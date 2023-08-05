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      Nike Air Max Dawn

      男子运动鞋

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      Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用混合材料，融入匠心设计，彰显运动风范。 柔软合成翻毛皮搭配透气织物材料，将复古跑步风范与时尚设计巧妙糅合。 柔软泡绵中底紧贴后跟部位，提升能量回馈；外底底纹塑就非凡抓地力。 搭载 Nike Air 缓震配置，让你迎接美好的一天。

      • 显示颜色： 帆白/椰奶色/白色
      • 款式： DM0013-102

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