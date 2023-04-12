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      Nike Air Max Dia

      女子运动鞋

      ¥799

      Nike Air Max Dia 采用简约利落外观，展现轻盈美学和高雅外观。采用简约风格设计的鞋面现代感十足，而由 TPU 材质包覆的 Max Air 缓震配置搭配加厚中底，让鞋款富有时尚感。

      • 显示颜色： 中国红/白色/黑
      • 款式： CJ7787-601

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