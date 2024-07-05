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      Nike Air Max Dn

      大童透气运动童鞋

      ¥899

      高射炮橄榄绿/黑/高射炮橄榄绿/健身红
      白色/白色/金属银/白色
      微粒灰/烟灰/狼灰/黑
      黑/黑/金属暗灰/黑
      黑/冷灰/煤黑/白色
      黑/暗烟灰/煤黑/浅深红

      Air 技术强势来袭。Nike Air Max Dn 大童运动童鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹的迈步体验。未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，畅享非凡脚感。

      • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/黑/高射炮橄榄绿/健身红
      • 款式： FB8987-300

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.7

      33.5: 鞋内长 22.6

      35: 鞋内长 23.3

      35.5: 鞋内长 23.6

      36: 鞋内长 24.1

      36.5: 鞋内长 24.6

      37.5: 鞋内长 25

      38: 鞋内长 25.4

      38.5: 鞋内长 25.8

      39: 鞋内长 26.2

      40: 鞋内长 26.6

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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