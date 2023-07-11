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      Nike Air Max Excee (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      Nike Air Max Excee (PS) 幼童运动童鞋旨在纪念经典 Air Max 90 问世 30 周年。这款低帮运动童鞋从元年款设计中汲取灵感，采用灵巧外观搭配丰富纹理，焕新演绎 90 年代钟爱鞋款。 仅供参考：Excee 在拉丁语中意为 90。

      • 显示颜色： 白色/皇家蓝/活力紫红/黑
      • 款式： CD6892-117

      尺寸与尺码

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