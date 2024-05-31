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      Nike Air Max Excee GS

      大童运动童鞋

      ¥359
      ¥599
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      穿上 Nike Air Max Excee GS 大童运动童鞋，畅享 Air 带来的非凡脚感。该鞋款提供出众支撑力和抓地力，助你在校园中尽情凌跃，无论是跑去荡秋千还是坐下来拍照，皆可满足你的需求。鞋面采用网眼布细节，结合焕新演绎的耐克勾设计，赋予本季 Excee 鞋款简洁外观。

      • 显示颜色： 白色/大学金/狼灰/黑
      • 款式： FB3058-106

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.8

      36: 鞋内长 24.2

      36.5: 鞋内长 24.8

      37.5: 鞋内长 25.3

      38: 鞋内长 25.7

      38.5: 鞋内长 25.9

      39: 鞋内长 26.4

      40: 鞋内长 26.7

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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      退换货政策例外情况

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