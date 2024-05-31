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      Nike Air Max Excee PS

      幼童运动童鞋

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      白色/冰番石榴色/迷人红/星尘红
      白色/清透蓝/光子灰/深宝蓝

      Nike Air Max Excee PS 幼童运动童鞋专为儿童打造，塑就经典 Nike 外观和贴合感受。鞋面采用网眼布细节，结合焕新演绎的耐克勾设计，赋予本季鞋款出众外观。该 Excee 鞋款便于穿脱，舒适非凡，为小宝贝带来独立行走所需的支撑力和抓地力。

      • 显示颜色： 白色/冰番石榴色/迷人红/星尘红
      • 款式： FB3059-102

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