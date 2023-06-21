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      Nike Air Max Furyosa

      女子运动鞋

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      Nike Air Max Furyosa 女子运动鞋的设计灵感源自 90 年代疾速跑鞋，可为你的鞋履收藏注入活力。后跟搭载层叠式 Air，带来缓震脚感和醒目外观。后跟枕形设计、柔软鞋口和加衬鞋舌，塑就舒适脚感。

      • 显示颜色： 黑/山峰白/黑
      • 款式： DH0531-002

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