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      Nike Air Max Genome (GS) 大童运动童鞋重磅登场！该鞋款从 21 世纪末汲取设计灵感，采用线条和混合纹理设计，结合透气设计，舒适耐穿。柔软缓震配置搭配从后跟延伸至前足的 Max Air 缓震配置，塑就非凡舒适感，开启 Air Max 新世代。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
      • 款式： CZ4652-003

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