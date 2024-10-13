穿上 Nike Air Max Impact 3 男子篮球鞋，助力球场攻守表现。该鞋款后跟部位采用经过压力测试的 Air Max 缓震配置，适合弹跳时创造投篮空间的球员。橡胶向上延伸至两侧，带来出众耐穿性和稳定性。

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