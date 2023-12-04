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      Nike Air Max Impact 3

      篮球鞋

      ¥599

      白色/黑
      黑/冷灰/白色

      穿上 Nike Air Max Impact 3 篮球鞋，助力球场攻守表现。 该鞋款后跟部位采用经过压力测试的 Max Air 缓震配置，助力减震缓冲，适合垂直弹跳时创造投篮空间的球员。 橡胶包覆两侧，提升耐穿性和稳定性。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DC3725-100

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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