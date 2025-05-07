Nike Air Max INTRLK Lite
大童运动鞋
¥479¥56915% 折让
出众 Air Max，备受喜爱。Nike Air Max INTRLK Lite 大童运动鞋焕新演绎人气 Air 缓震配置，营造流畅舒适的穿着感受。轻盈鞋款经久耐穿且便于穿脱，满足你的日常需求，为 Air Max 故事开启新篇章。
- 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
- 款式： DH9393-002
Nike Air Max INTRLK Lite
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穿上 AIR MAX，迈入新纪元
出众 Air Max，备受喜爱。Nike Air Max INTRLK Lite 大童运动鞋焕新演绎人气 Air 缓震配置，营造流畅舒适的穿着感受。轻盈鞋款经久耐穿且便于穿脱，满足你的日常需求，为 Air Max 故事开启新篇章。
聚焦 Air
Air Max 缓震配置帮助实现足底轻盈缓震效果，带来回弹舒适的迈步体验。
非凡舒适
优质覆面，轻盈耐穿，为关键部位提供出众支撑力。缝线设计，突显未来主义风范。
其他细节
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 后跟和鞋舌提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
- 款式： DH9393-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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