Nike Air Max INTRLK Lite

幼童气垫轻便运动鞋

¥309
¥469
34% 折让

白金色/黑/白色/哈瓦那红
冰番石榴色/冰翡翠蓝/白色/星尘红

匠心 Air Max，专为儿童打造，让人如何不爱？Nike Air Max INTRLK Lite 幼童运动鞋焕新演绎人气 Air 缓震配置，缔造流畅舒适的穿着感受，助力小宝贝自如畅玩。该鞋款质感轻盈，便于穿脱且经久耐穿，满足小宝贝的日常需求，为 Air 设计开启新篇章。

  • 显示颜色： 白金色/黑/白色/哈瓦那红
  • 款式： DH9394-004

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