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      Nike Air Max INTRLK Lite (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥469

      焕新 Air Max，专为儿童打造，让人如何不爱？Nike Air Max INTRLK Lite (PS) 幼童运动童鞋革新演绎人气 Air 缓震配置，缔造流畅舒适的穿着感受，助力孩童畅玩。该鞋款质感轻盈，便于穿脱且经久耐穿，满足小宝贝的不同需求，为 Air 设计开启新篇章。

      • 显示颜色： 白色/光子灰/狼灰/黑
      • 款式： DH9394-101

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