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      Nike Air Max Invigor Print

      男子运动鞋

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      宝蓝/白色/鲜橙红/黑
      黑/伽马蓝/白色

      Nike Air Max Invigor Print 男子运动鞋借鉴传奇 Air Max 95 鞋款的设计元素，采用创新的人造革和织物鞋面升级经典款型，为你缔造透气舒适的穿着感受和轻质贴合体验。鞋跟搭载 Max Air 缓震配置，带来柔软的减震防护效果，关键区域融入橡胶强化设计，缔造精准耐磨表现。

      • 显示颜色： 宝蓝/白色/鲜橙红/黑
      • 款式： 749688-401

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