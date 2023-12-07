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      Nike Air Max IVO

      男子运动鞋

      ¥399
      ¥699
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      Nike Air Max IVO 男子运动鞋从 90 年代早期的 Nike 跑步鞋汲取设计灵感，融入可视 Max Air，带来时尚夺目感。Max Air 缓震配置和柔软泡绵中底，带来舒适的穿着体验。分层鞋面结合优质材料，塑就简约时尚外观和出众穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： 580518-011

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