Nike Air Max IVO 男子运动鞋从 90 年代早期的 Nike 跑步鞋汲取设计灵感，融入可视 Air Max，带来时尚夺目感。Air Max 缓震配置和柔软泡绵中底，带来非凡舒适的穿着体验。分层鞋面结合优质材料，塑就简约时尚外观和出众穿着体验。

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