Nike Air Max Koko 女子凉鞋，助你燃动街头。这款非凡出众的厚底凉鞋专为女性设计，以 Air Max 点缀后跟。结合厚实泡绵中底，塑就顺畅灵活的迈步体验。鞋面优质细节添加纹理效果和层次感，提升造型格调。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/黑
  • 款式： CI8798-102

焕新打造，时髦翻番

其他细节

  • 后跟搭载 Air Max 缓震配置，缔造舒适感受，同时增添令人梦寐以求的 Air Max 风范
  • 中底触感柔软，铸就足下缓震体验；厚实中底设计，增添夏日运动风范
  • 快速系带系统彰显趣味外观，便于轻松穿脱
  • 织物鞋面柔软舒适，裸足或穿袜皆宜

产品细节

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。