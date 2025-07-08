Nike Air Max Koko
女子厚底凉鞋
24% 折让
Nike Air Max Koko 女子凉鞋，助你燃动街头。这款非凡出众的厚底凉鞋专为女性设计，以 Air Max 点缀后跟。结合厚实泡绵中底，塑就顺畅灵活的迈步体验。鞋面优质细节添加纹理效果和层次感，提升造型格调。
- 显示颜色： 帆白/帆白/黑
- 款式： CI8798-102
焕新打造，时髦翻番
其他细节
- 后跟搭载 Air Max 缓震配置，缔造舒适感受，同时增添令人梦寐以求的 Air Max 风范
- 中底触感柔软，铸就足下缓震体验；厚实中底设计，增添夏日运动风范
- 快速系带系统彰显趣味外观，便于轻松穿脱
- 织物鞋面柔软舒适，裸足或穿袜皆宜
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
