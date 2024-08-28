Nike Air Max Koko Sandal

女子厚底凉鞋

¥349
¥699
50% 折让

穿上 Nike Air Max Koko Sandal 女子凉鞋，提升造型格调。 厚实泡绵中底结合 Max Air 缓震配置，塑就顺畅灵活的迈步体验。 匠心系带系统，令鞋款便于穿脱。

  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/白色
  • 款式： HF4265-299

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