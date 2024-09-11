Nike Air Max LTD 3

男子运动鞋

¥899

舒适 Air Max 缓震配置，耐穿皮革设计。Nike Air Max LTD 3 男子运动鞋采用天然皮革与合成材质组合鞋面，后跟搭载 Air Max 缓震配置，舒适缓震。外底融入凹槽设计，赋予足部运动灵活性。

  • 显示颜色： 白色/黑/大学红
  • 款式： BV1171-100

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