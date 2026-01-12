 
Nike Air Max Muse SE 女子运动鞋 - 砂岩灰粉/鲜亮勃艮第酒红/帆白/牡丹红

¥1,299
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Air Max Muse SE 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。夸张比例、利落外观和出众高足弓设计，彰显同名 Air Max 技术。蓄势待发，迎接新时代，演绎出众个性。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/鲜亮勃艮第酒红/帆白/牡丹红
  • 款式： IQ1152-666

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 匠心排布的网眼设计，带来出众透气性
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 天鹅绒装饰细节，塑就精致风格

产品细节

  • 添加金属光泽感元素
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。