Nike Air Max Muse SE
女子运动鞋
¥1,299
Nike Air Max Muse SE 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。夸张比例、利落外观和出众高足弓设计，彰显同名 Air Max 技术。蓄势待发，迎接新时代，演绎出众个性。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/鲜亮勃艮第酒红/帆白/牡丹红
- 款式： IQ1152-666
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 匠心排布的网眼设计，带来出众透气性
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 天鹅绒装饰细节，塑就精致风格
产品细节
- 添加金属光泽感元素
- 泡绵中底
- 橡胶外底
