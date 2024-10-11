Nike Air Max Nuaxis

女子运动鞋

¥369
¥599
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白色/黑/彗星红/紫菀粉
白色/白金色/金属银/白色
帆白/幻影灰白/彗星红/灰紫

Nike Air Max Nuaxis 女子运动鞋专为日常穿着打造。透气织物搭配可视 Air Max 缓震配置，兼具出色外观和舒适脚感。匠心设计元素结合利落版型，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。

  • 显示颜色： 白色/黑/彗星红/紫菀粉
  • 款式： HF1233-100

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