Nike Air Max Nuaxis SE
女子运动鞋
23% 折让
Nike Air Max Nuaxis SE 女子运动鞋透气舒适，适合日常穿搭，舒适又有型，值得你信赖。可视 Air Max 缓震配置结合匠心设计元素，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。
- 显示颜色： 山峰白/浅土褐/白色/金属银
- 款式： IB4341-100
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，助你保持干爽
- 后跟 Air Max 缓震配置舒适回弹，提供出色的支撑效果
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 外底橡胶贴片
Air Max
出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
