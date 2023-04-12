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      Nike Air Max Oketo

      男子运动鞋

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      Nike Air Max Oketo 男子运动鞋鞋如其名，采用简约美学设计并搭载 Max Air 缓震配置，塑就舒适缓震性能。借鉴自经典 Air Max 鞋款的精巧设计细节焕新演绎利落简约的网眼鞋面，打造传统风范。

      • 显示颜色： 黑/赛车蓝/黑
      • 款式： AQ2235-001

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