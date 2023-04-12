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      Nike Air Max Penny

      男子运动鞋

      ¥1,199

      Nike Air Max Penny 男子运动鞋忠实承袭元年款篮球鞋设计，旨在向篮球灵魂人物安芬尼·哈达威致敬。精致的耐克勾勾标志巧搭侧翼滚边，这些元年款细节旨在致敬复古风格和篮球传奇人物。

      • 显示颜色： 黑/校园宝蓝/白色/金属银
      • 款式： DN2487-002

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