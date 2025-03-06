穿上 Nike Air Max Plus 大童运动鞋，体验匠心 Tuned Air 技术。 该鞋款采用透气织物材料和耐穿橡胶外底，舒适非凡，无论是在学校操场还是后院，都可助孩子尽情畅玩。 波浪形设计线条和经典塑料装饰，彰显醒目风范。

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