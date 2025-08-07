 
Nike Air Max Plus 女子运动鞋 - 貂棕/巴洛克棕/帆白/金属银

Nike Air Max Plus

女子运动鞋

20% 折让
Nike Air Max Plus 女子运动鞋 - 貂棕/巴洛克棕/帆白/金属银
Nike Air Max Plus 女子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心设计的 Air Max 体验，彰显个性态度。采用经典 90 年代风格、透气网眼布和自然风格设计线条，令你舒适前行，张扬不羁。


  • 显示颜色： 貂棕/巴洛克棕/帆白/金属银
  • 款式： DZ3671-200

其他细节

  • 醒目的中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，打造都市海滩风情，提升结构感；经典波浪形线条设计则象征棕榈树和海浪
  • Air Max 缓震配置缔造非凡轻盈的回弹效果
  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
  • 橡胶外底，有助提供路途中的抓地力和耐穿性

产品细节

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。