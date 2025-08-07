Nike Air Max Plus
女子运动鞋
20% 折让
Nike Air Max Plus 女子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心设计的 Air Max 体验，彰显个性态度。采用经典 90 年代风格、透气网眼布和自然风格设计线条，令你舒适前行，张扬不羁。
- 显示颜色： 貂棕/巴洛克棕/帆白/金属银
- 款式： DZ3671-200
其他细节
- 醒目的中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，打造都市海滩风情，提升结构感；经典波浪形线条设计则象征棕榈树和海浪
- Air Max 缓震配置缔造非凡轻盈的回弹效果
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
- 橡胶外底，有助提供路途中的抓地力和耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
