Nike Air Max Plus 女子运动鞋鞋舌饰有凸起动物爪印细节，鞋头和侧面融入精致 TPU 装饰，与元年款经典塑料笼式设计相得益彰，彰显你对毛茸小伙伴的喜爱。 透气网眼布助你保持干爽，匠心改良的 Air Max 缔造出众稳定性和非凡缓震性能。

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