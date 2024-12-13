Nike Air Max Plus

女子运动鞋

¥889
¥1,199
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Nike Air Max Plus 女子运动鞋采用全黑配色，带来匠心改良的 Air Max 体验，塑就出众稳定性和缓震性能，为造型增添个性态度和前卫格调。中底醒目的塑料拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感；透气鞋面搭配波浪形线条设计，旨在致敬棕榈树和海浪。透气织物搭配经典全黑配色，为城市街头带来不羁海滩风格。

  • 显示颜色： 黑/灰黑/黑
  • 款式： FB8479-001

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