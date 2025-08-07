Nike Air Max Plus
女子运动鞋
24% 折让
Nike Air Max Plus 女子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心 Air Max 体验，彰显个性态度。采用透气网眼布和元年款的波浪形设计线条，鞋头和侧边融入精致 TPU 装饰，释放不羁风范。
- 显示颜色： 白色/白金色/白色
- 款式： DM2362-100
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，轻盈舒适且经久耐穿
- Air Max 缓震配置缔造非凡轻盈的缓震效果
- 醒目的拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，打造都市海滩风情，带来出众结构感；两侧经典波浪形线条设计则象征棕榈树和海浪
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 加固鞋头，经久耐穿
产品细节
- 橡胶外底
- 可视 Air Max
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/白金色/白色
- 款式： DM2362-100
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
