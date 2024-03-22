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      Nike Air Max Plus

      女子运动鞋

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      穿上 Nike Air Max Plus 女子运动鞋，塑就醒目街头风范，肆意彰显个性魅力。鞋款采用混合材料鞋面，鞋底搭载两个 Air 缓震配置，焕新演绎 1998 元年款传奇设计，塑就轻盈缓震的迈步体验。

      • 显示颜色： 黑/宝蓝/金属银
      • 款式： DQ0850-001

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