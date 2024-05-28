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      Nike Air Max Plus OG

      男子运动鞋

      ¥1,099

      秀出热力型潮范！Nike Air Max Plus OG 男子运动鞋亮眼夺目，如奶奶做的树莓馅饼一样诱人，以火力全开的设计为你赚足回头率，在出众色调中释放个性姿彩。匠心改良的 Max Air 缓震配置，缔造非凡缓震体验。中底融入醒目的拱形设计，灵感源自鲸鱼尾巴，鞋面搭配塑料鞋笼，旨在致敬棕榈树和海浪，彰显瞩目魅力。即刻上脚，气场全开。

      • 显示颜色： 电压紫/玛瑙紫/暗紫/荷兰橙
      • 款式： DX0755-500

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