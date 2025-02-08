Nike Air Max Plus Premium

男子运动鞋

¥969
¥1,099
11% 折让

红茶色/佩特拉棕/橄榄灰/黑
设计你的 Nike By You 专属定制产品

穿上这款 Nike Air Max Plus Premium 男子运动鞋，彰显个性风采。 出众缓震配置结合自然风格设计细节，助你舒适前行，张扬不羁。 合成材质混搭光泽感装饰细节，塑就优质出众外观。

  • 显示颜色： 红茶色/佩特拉棕/橄榄灰/黑
  • 款式： HJ4519-200

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。