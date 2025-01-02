Nike Air Max Portal

女子运动鞋

¥639
¥799
20% 折让

岩石粉/星尘珊瑚红/白色/小马棕
山峰白/黑/帆白
白色/深藏青/亮深红

Air Max 强势来袭，助你彰显时尚风范。Nike Air Max Portal 女子运动鞋采用厚实泡绵中底和简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。后跟椭圆形外观搭配轻盈缓震配置，演绎出众风范，适合日常穿着。即刻上脚，畅享非凡舒适感受。

  • 显示颜色： 岩石粉/星尘珊瑚红/白色/小马棕
  • 款式： HF3053-600

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。