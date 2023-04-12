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      Nike Air Max Pre-Day

      女子运动鞋

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      Nike Air Max Pre-Day 女子运动鞋焕新演绎传统 Nike 跑步鞋的经典外观，为你打造符合当代潮流的疾速造型。匠心 Air 窗口为鞋款外观注入活力，将柔软非凡的缓震脚感与吸睛风格融为一体。鞋带点缀精致装饰，外底融入 Nike Grind 材料。

      • 显示颜色： 浅红木褐/帆白/柔和橙/玫瑰复古灰
      • 款式： DQ5359-161

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