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      Nike Air Max Pre-Day

      男子运动鞋

      ¥1,099

      Nike Air Max Pre-Day 男子运动鞋焕新传统 Nike 跑步鞋的经典外观。该款运动鞋的设计灵感源自 Nike 打造的超级英雄团队 Mighty Swoosher，旨在致敬我们的出众经典设计：Air。Air 窗口为该鞋款注入活力，将舒适缓震脚感与吸睛风格融为一体。趣味图案结合气泡感后跟饰片设计，清爽透气，彰显出众外观。

      • 显示颜色： 苍野灰/椰奶色/黑/清透蓝
      • 款式： DX6056-041

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