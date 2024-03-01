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      Nike Air Max Pulse

      女子运动鞋

      ¥699
      ¥1,099
      36% 折让

      藤黄/石灰色/中橄榄绿/橄榄绿
      热情粉/活力紫红/爆炸粉/树莓红

      Nike Air Max Pulse 女子运动鞋的设计灵感源于伦敦音乐圈，为经典 Air Max 系列注入地下风范。局部中底结合织物覆面，巧搭气垫设计，呈现新颖格调和利落风范；结合灵感源自伦敦音乐圈的配色设计，让你型格出众，秀出真我。“点载式”Air 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 焕新打造而成，缔造出众回弹脚感，助你突破自我。

      • 显示颜色： 藤黄/石灰色/中橄榄绿/橄榄绿
      • 款式： FD6409-201

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