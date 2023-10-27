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      Nike Air Max Pulse

      男子运动鞋

      ¥1,099

      Nike Air Max Pulse 男子运动鞋从伦敦音乐圈汲取灵感，为经典 Air Max 系列注入街头风范。局部中底融入织物覆面，巧搭气垫设计，呈现新颖外观和利落风范；以伦敦音乐圈为灵感的配色，让你型格出众，放肆开噪。“点载式”Air 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 改良而成，缔造出众回弹脚感，助你突破自我，跃升新高。

      • 显示颜色： 幻影灰白/高压电黄/白色/反光银
      • 款式： DR0453-001

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