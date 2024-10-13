Nike Air Max Pulse 男子运动鞋将都市风格和强韧设计融为一体，为经典 Air Max 系列注入街头风范。局部中底结合织物覆面，巧搭气垫设计，提升街头时尚感，结合灵感源自 Grime 说唱音乐界的配色设计，呈现粗犷格调。点载式 Air 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 焕新打造而成，无论外出办事还是俱乐部休闲，都能为你带来值得信赖的舒适感受。

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