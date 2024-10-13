Nike Air Max Pulse 男子运动鞋将都市风格和强韧设计融为一体，为经典 Air Max 系列巧妙注入反差美感。 局部中底结合织物覆面，巧搭气垫设计，提升街头时尚感。 点载式 Air 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 打造而成，为你带来值得信赖的舒适感受。可轻松搭配挚爱装扮，助你强势爆响个人节拍，恣意噪动，MAX 到绝。

显示颜色： 白色/山峰白/金属银/黑

款式： FN8885-101