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      Nike Air Max Pulse

      男子运动鞋

      ¥1,099

      Nike Air Max Pulse 男子运动鞋混糅活力夏日配色与街潮型格，令经典 Air Max 系列呈现活力四射的新颖外观。 该鞋款从伦敦音乐圈汲取设计灵感，彰显街头风范；局部中底结合织物覆面巧搭缓震配置，塑就新颖利落外观。 “点载式”Air Max 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 改良而成，带来出众回弹脚感，助你突破自我，跃升新高。

      • 显示颜色： 浅银灰/仙人掌绿/俏皮粉/发光黄
      • 款式： HF4890-094

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