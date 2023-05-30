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      Nike Air Max Scorpion FK

      女子大气垫运动鞋

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      迈向未来，你需要一款未来感十足的鞋款。Nike Air Max Scorpion FK 女子运动鞋定是优质之选。按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料制成。“点载式”Air 缓震配置结合强韧且富有弹性的 Flyknit 材料，塑就前卫格调和非凡舒适感受。中底大理石纹和鞋面毛绒装饰从兔年汲取设计灵感，提升鞋款的造型格调，让你爱不释脚。

      • 显示颜色： 沙堆白/光子灰/水洗水鸭青/橙粉
      • 款式： FD4339-180

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