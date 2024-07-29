跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Max Scorpion Flyknit

      女子大气垫运动鞋

      ¥999
      ¥1,699
      41% 折让

      未来主义设计，打造舒适感受。Nike Air Max Scorpion Flyknit 女子大气垫运动鞋搭载“点载式”Air 缓震配置，塑就回弹缓震体验，带来未来主义脚感。添加大号 Air 缓震配置，呈现恰到好处的增高效果。

      • 显示颜色： 椰奶色/幻影灰白/紫蓝/浅红木褐
      • 款式： DJ4702-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      此商品可能采用“一体式鞋盒”发货。当您的一笔订单只由一件鞋类商品组成，且该商品为采用“一体式鞋盒”包装发货的商品时，快递在发出时不会额外套用快递箱，鞋盒即为快递箱。点击此处了解更多。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。