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更多信息 此商品可能采用“一体式鞋盒”发货。当您的一笔订单只由一件鞋类商品组成，且该商品为采用“一体式鞋盒”包装发货的商品时，快递在发出时不会额外套用快递箱，鞋盒即为快递箱。点击 此处 了解更多。 此商品悬挂NFC溯源环扣，手机碰一碰，了解更多，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击 此处 获取更多信息。