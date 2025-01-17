1999 年惊艳问世的 Air Max Sunder 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。从后跟稳固贴合设计，到拉链覆面，此款传奇运动鞋打破传统边界。前足与后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来出色回弹舒适脚感。拉开覆面拉链即可露出“6453”字样，对应 Nike 办事处电话号码后四位以及拨号键上的“N-I-K-E”字母所在按键。

显示颜色： 透明粉/白色/黑

款式： FZ2068-600